Cómo construir un cobertizo de madera para guardar el auto ¡Súper fácil!

El hacer cosas con nuestras manos tiene su propia categoría en el mundo del arte, diseño y construcción, y se llama DIY, del inglés Do It Yourself , que significa 'hazlo tú mismo'. En este Libro de Ideas les vamos a enseñar, paso a paso, cómo se construye de principio a fin un cobertizo de madera para darle un techo fuerte y seguro a la casa.

Esperamos que les guste y les inspire, y no olviden que para todos sus proyectos pueden contar con la ayuda de nuestros expertos.

Vamos a ver