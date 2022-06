Pareja convirtió su casita esquina en toda una mansión urbana

Los ladrillos pueden ser muy útiles y decorativos, pero a veces no son los más convenientes. Esta casa no se luce cómo debería, ya sea por su color, el nulo mantenimiento o el descuidado jardín. Para que la entrada de la vivienda llame la atención de forma positiva es necesario preocuparse del jardín, y mantenerlo no es sencillo porque se requiere de mucha dedicación.