8 Cosas que llenan de malas energías tu casa ¡Mejor botarlas ya!

No sé ustedes, pero a mi me pasa que suelo encariñarme con la esponja del lavaplatos, a tal nivel de olvidar por completo su reemplazo, sólo lo hago cuando alguna visita me comenta lo deteriorada que luce. Pero la verdad es que este utensilio vital del lavado, es fuente inagotable de bacterias, las que son capaces de adherirse a la esponja. Para ello, será de suma importancia su cambio al menos una vez al mes, como también, su remojo o lavado al finalizar la limpieza de los platos.

