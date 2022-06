11 Fotos de una preciosa casa de madera ¡Perfecta para la familia!

Además de ocupar el espacio del entretecho ¡La doble altura te ayuda a ganar más frescura y luminosidad! Además se ve súper lindo la chimenea atravesando los dos pisos. Esto ayuda a mantener todos los rincones muy abrigados. Otra cosa que no puedes pasar por alto es el cómo hicieron la habitación en el segundo piso ¿Está escondida no? ¡La altura genera un grado de privacidad y además te deja ver lo que está pasando abajo! ¿Aquí se vería bien un escritorio no?