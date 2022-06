Preciosa casa de 240m² en Santiago ¡Con estilo mediterráneo de encanto!

Y si se trata de rincones lugares especiales este se convertirá en tu regalón, no sólo por lo bien hecho y estiloso, si no por las casi infinitas cosas que puedes hacer aquí. Es el lugar perfecto para compartir en familia, amigos y donde puedes proponerte prácticamente cualquier cosa. No olvides que este diseño está pensado para un lugar cálido y rico en paisaje… ¡Así que un lugar para leer o un quincho es el complemento ideal!

Todo de la mano del buen diseño de jardín, donde el pasto es clave, pero el buen diseño paisajístico es la piedra base para un buen diseño. Mucho arbusto, flores largas y rocas de la zona harán este lugar todo un sueño.