Pequeña renovación de una casa Ley Pereira en Santiago ¡Con diseño grandioso!

Siempre se dice que no hay que quedarse con la primera impresión, en nuestra casa suele ocurrir lo mismo, con la diferencia que esa impresión se queda ¡Pues no podemos cambiar la cara de nuestra casa cada vez que se nos antoje! Por eso hay que pensar con cuidado cuál será la vista de nuestra puerta, que aunque no lo creamos, es el punto de partida del diseño.