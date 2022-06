¡Temporada de asados! 13 Parrillas y quinchos perfectos para tu casa

Para quienes no pueden o no quieren mandar a hacer un quincho pueden levantar una pequeña parrilla, de forma de no gastar mucho dinero ni ocupar demasiado espacio. Este puede ser incluso la primera instancia para más adelante crear una zona con todas las comodidades. Para que fuera una parrilla sólida se hizo con madera y piedra.

