7 Errores que debemos evitar (¡A toda costa!) al amueblar el living

Cuando empiezas a decorar la casa es probable que no te des cuenta que un simple detalle como la iluminación te puede jugar una mala pasada. No iluminar cómo se debe ciertos espacios o no elegir las luces adecuadas puede hacer que tu casa se vea menos acogedora y hasta más pequeña. Antes de elegir el tipo de lámpara es conveniente que analices qué tipo de zona quieres iluminar y entonces buscar la que mejor se adapte.

