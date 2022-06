7 Respaldos de cama lindos y económicos que vas a querer para ti

Do It Yourself es una de las formas más económicas de hacer nuestros propios muebles, y no se requiere mucha experticia ni mucho tiempo, pues para un respaldo básico de madera se necesita tan solo la madera, clavos y barniz, junto quizás a una regla, y listo! Se puede pintar del color que se quiera, lo que hace a este tipo de respaldos muy versátil.