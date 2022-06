7 Ideas geniales para tapar el calefont ¡Sin que te arruine la decoración!

El diseño de los calefont en general no tienen nada especial atractivo, por lo que suelen desteñir por su color o su tamaño en el espacio en que se encuentre. Aún así, es un elemento usado de manera universal prácticamente en todas las casas, por lo que no es cosa fácil no tener uno. Sin embargo, es posible darle más belleza al espacio donde se encuentra simplemente cubriéndolo con distintos elementos, y en este Libro de Ideas les mostraremos 7 de las mejores que hemos encontrado.

Esperamos que les guste y les inspire, y no olviden que para todos sus proyectos pueden contar con la ayuda de nuestros expertos.