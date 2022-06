Antes y después: De jardín improvisado a un oasis de relajo

En este otro sector de la vivienda podemos ver que si bien tiene pasto, no existe mayor planificación del paisaje, lo que genera que se cometan algunos errores o quizá descuidos. Al no existir un estudio del espacio, no se utilizan las plantas que podrían destacar el lugar ni se aprovecha todo el espacio como se debería. A su vez, el exceso de piedra, como también se ve en la entrada de la casa, impregna este lugar de una sensación fría.

