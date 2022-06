23 Cosas que no pueden faltar en tu casa ¡Si ya pasaste los 30!

Por lo general la sociedad piensa que a los 30 años ya es edad suficiente para tener un nido armado, y cuando hablo de nido no me refiero sólo a familia, sino también a una casa, un buen auto, tal vez una segunda vivienda, y por qué no decir, un montón de fotos colgadas que hablen de aquellas vacaciones extraordinarias en algún lugar paradisíaco. Algunas veces están en la razón, pero otras, la realidad es muy lejana a ese sueño. Sea como sea, hay diferencias que no podemos dejar pasar, y hoy te traemos 23 detalles que debes tener en tu casa si ya pasaste los 30, o bien, incorporarlos tan rápido puedas.