Aprende a limpiar hasta las manchas más difíciles de tu hogar

Ya pronto comienza el buen tiempo y es sinónimo de una limpieza a la cual sacamos el quite la mitad del año: los vidrios. Con tanta lluvia y diluvio aquí en Chile podemos decir con certeza que hasta que el sol no salga no vale la pena limpiarlos, pero cuando lo hagamos, te sugerimos que sea con una mezcla de vinagre y alcohol en cantidades iguales. Aspérjalos con abundante líquido y para limpiar utiliza papel de diario si está la ventana a tu alcance. De lo contrario, verás lo bien que quedan con una moña de esas para limpiar el piso.

