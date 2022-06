Una cocina angosta en Vitacura ¡Que ganó espacio y modernidad!

Partieron con el diseño eficiente de esta isla central. No sólo por su calidad isla que ayuda a organizar y darle una estructura a lo que diseñamos, si no también por lo funcional a la hora de trabajar. Los capos de AOG Spa diseñaron este mesón totalmente multifuncional, es una mesa de diario, perfecto par aun desayuno rápido. Además es la cocina principal ¡Por eso la campana que cuelga! Y eso permite que nuestros mesones sean mucho más estrechos y no necesitemos tanta profundidad.

Lo interesante además que es que le dieron una cubierta de cuarzo, que le da una sensación de pureza innegable, pero además un belleza que viene perfecto a la estética de la cocina.