Un proyecto de ampliación de cocina en Chicureo ¡Súper moderno y de vanguardia!

Y desde allí el resto es organizar y sacarle el provecho a todo lo que esté a la mano. En este caso por ejemplo hay un pilar central ¡Pero que sirve de organizador! Además considera esta isla central ¡Como un comedor completamente integrado! Con sus sillas y todo. Una parte esencial, que proviene de los colores y del diseño moderno en los artefactos, es el tono cromado. Un gris brillante que le da esa sensación de limpieza y pulcritud que tanto amamos en la cocina.



Porque no sólo es el lugar central de la casa ¡Es el lugar predilecto para compartir con las visitas, los amigos! Donde pasamos gran parte del tiempo familia, y si queremos renovar un poco, ¿Por qué no permitirnos algo de buen diseño como o hicieron los secos de AOG Spa? ¿Bonito no?

