Precioso condominio en Peñalolén ¡Tres pisos de un elegante diseño!

Todo esto aprovechando un proyecto uniforme y muy sencillo, una línea continua de módulos que proponen no sólo espacios diferentes, si no que una utilización distinta para cada espacio. Algo que sólo lo permite el buen diseño de AOG Spa y además el terreno, una oportunidad única que indudablemente hay que aprovechar siempre, no sólo por el beneficio del diseño, si no que también permite relacionarte con el lugar de manera mucho más correcta ¡Los profesionales si que saben!

Por eso es que con este diseño moderno, con este juego del ladrillo y el contraste del verde de estos preciosos jardines, es que este condominio en Peñalolén, se vuelve el lugar más deseado de cualquiera que busque una buena oportunidad para vivir con estilo.

