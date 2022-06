6 Ideas geniales para arreglar la lavadora en el baño

Varios muebles en el baño tienen soluciones preconcebidas para estos tipos de dilemas, por lo que no es dificil encontrar en el mercado muebles que tengan cajoneras y, al lado de ellas, espacios especialmente en lavadoras de tamaño promedio. Así, se logra un resultado en que si bien la lavadora está a la vista no genera un contraste grande y no necesariamente destiñe con su entorno.