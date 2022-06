Querían una ampliación en el segundo piso.. ¡Y les entregaron un palacio!

Claro que teniendo arquitectos tan talentosos como los profesionales de ER+ Arquitectura, era inevitable que esta transformación completa llegara a un resultado fascinante. Donde no sólo hace perder la idea de que es una ampliación, si no que logra una totalidad digna de la modernidad, del estilo de vanguardia y que es una belleza digna de admiración incluso para su barrio. ¡Bello!



