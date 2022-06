Las mejores formas de esconder un radiador

Si esconder completamente el radiador no es precisamente lo que queremos, podemos crear muebles que se levanten frente a él de forma sutil con una simple tabla de madera que, si se entibia con el radiador, puede incluso ser el perfecto espacio para nuestros gatos. Usar el espacio disponible es esencial, y no hay que olvidar que si bien un radiador usa espacio a nivel de suelo, no significa que no se pueda usar el de arriba.