Cómo hacer que mi casa tenga un estilo minimalista ¡Súper estiloso!

Si queremos hacer un paso al minimalismo, tenemos que hacerlo con cuidado, especialmente si el resto de piezas en la casa pertenecen a otro estilo. La idea es no querer demasiado, demasiado rápido, para no llegar a la frustración. La pieza que elijamos no tiene en verdad importancia, pues lo que importa es hacer la transición despacio.