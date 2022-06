15 Fotos de un preciosa casa sureña ¡Con todo lo que tu familia necesita!

Lo cierto es que esta casa jugó con tres aspectos esenciales para llegar a ser la casa perfecta para los lugares paradisíacos de la Patagonia. Un diseño simple basado en el paisaje, que juega con un material esencial y natural, y además es que no quiere destacarse, si no dejar que el paisaje se muestre por encima de todo y así se presente como un refugio ideal para observar y compartir en familia. ¿Genial no?

