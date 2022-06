10 Mandamientos para tener la terraza perfecta ¡Anótalos!

Parece obvio, pero no lo es. Antes de comprar cualquier cosa, ya sea mueble o complemento, debes saber cuánto mide el espacio y así no pasar malos ratos con mobiliario que está muy grande, muy pequeño o que no se adapta al lugar. No hay nada peor que no tomar las medidas, y esto va tanto para espacios exteriores como para el interior de la casa.

Recomendado: 10 Pisos para el patio que vas a querer en casa