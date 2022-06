10 Consejos de profesional para que consigas la casa propia ¡Por fin!

El sueño de la casa propia, no se llama así porque se nos ha antojado, si no porque ¡Es el gran deseo por cumplir de millones de chilenos! No sólo porque es el primer paso a la independencia, si no porque se convertirá en nuestro hogar, nuestro refugio, donde nos sentiremos cómodos y protegidos, ya sea con una pareja ¡O incluso solos!

Sin embargo los tiempos modernos han traído un costo de vida mucho más caro ¡Y los precios de las casas son cada vez más inalcanzables! Pues aún todo está tan caro… armamos este libro de ideas para llenarte de esperanza, para sacarte los fantasmas de la casa propia y así pronto ¡Puedas tener la tuya y comiences a diseñarla como quieras!