Una preciosa casa modular con la mejor vista de todas

La estética de esta casa va de la mano de toda la onda industrial, donde hay elementos súper simples que conforman la casa, desde estos pilotes en los cimientos, hasta estas delicadas pasarelas con barandas finas. Todos los detalles complementarios hacen no sólo resaltar la forma más simple, si no que la llenan de detalles encantadores y súper modernos. Agregaron a ese tono gris oscuro este rojo que nos moderniza todo el conjunto ¿Genial no?