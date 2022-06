9 Comedores rústicos que todo chileno sueña con tener en casa

Cuando no se tiene mucho espacio, vives solo o la familia es pequeña, no hay nada mejor que tener un comedor que se adapte a esta realidad. En estos casos, no se quiere una gran mesa ni muchas sillas, si no que algo simple que pueda servir. Pero tampoco queremos que se vea muy sencillo, y por eso tenemos esta propuesta de un estilo romántico que nos encanta.