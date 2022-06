14 Ideas para que la zona de la lavadora se vea organizada ¡Y estilosa!

Pareciera ser un factor olvidado, pero no es menos importante. Es una forma de tener todo limpio, porque no hay peor error que elegir mal el material del piso y de las paredes. Si no quieres tener problemas con manchas puedes optar por mosaicos, piedra e, incluso, madera.

Recomendado: 20 Baños increíbles donde la protagonista es la madera