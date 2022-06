La elegancia del estilo moderno ¡En una parcela en el campo!

Siendo un terreno en la mayoría de las veces no es necesario diseñar un jardín ¡El campo mismo se convierte en tu entrada y el patio! Sin embargo aquí se dieron el lujo de diseñar una entrada realmente estupenda. Que no es más que una isla triangular, con un camino para autos continuo. Eso permite ingresar y salir por el mismo camino. ¿Genial no?