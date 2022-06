7 Ideas para combinar el color de los muros con el de los muebles

Dentro de una habitación o espacio el color juega un rol fundamental en su interior, y es que si indagamos en su dignificado, la RAE por ejemplo nos habla como el carácter peculiar que tienen algunas cosas o, incluso, como una cualidad especial que distingue el estilo. Todas estas definiciones no hacen más que resaltar su importancia, y si lo pensamos bien, el color no sólo nos transmite sensaciones físicas, sino también psicológicas, asociando ciertas tonalidades a paisajes, lugares, situaciones o pensamientos. Hoy queremos mostrarte lo bien que puede quedar un espacio mezclando perfectamente el color de sus muros con sus elementos. No esperemos más y comencemos a recorrer.