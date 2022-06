10 Útiles consejos para atrapar un ratón

La semana pasada me encontré con un ratón en la casa del campo ¡Sí! Una horrible criatura peluda que amenazó con la limpieza, sanidad y armonía de mi hogar. Desde ese día una pregunta se me vino a la mente ¿Cómo atrapar un ratón y no morir en el intento o al verlo? Y hoy, en Homify quiero tocar este delicado tema, porque para muchos y muchas, no conocemos bien el procedimiento para acabar con tan inesperada y poco acogedora visita.