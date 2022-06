15 Mesones para la cocina que te van a dejar sin aliento

Cuando se trata de impregnar belleza a un espacio, pocos materiales lo pueden hacer tan elegantemente como el granito. Si quieres innovar en tu cocina, una encimera de este material es sin duda que una carta segura por varias razones, no sólo estéticas. Es fácil de mantener – es muy sencillo limpiarlo y no se daña fácilmente- y no es tan caro como el mármol, que al contrario del granito suele estropearse con mayor facilidad.

En combinación con la madera se ve genial.