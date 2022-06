Esta familia de Santiago renovó su casa.. ¡Les quedó preciosa!

Aunque afuera tiene su presencia, adentro es el punto clave para la decoración. La madera tiene un sin fin de formas de trabajar, texturas y cualidades a las que no podemos negarnos. Por eso es que es importante no sólo considerarlo dentro de nuestra casas, si no dejar que brille por su presencia, ojalá en versiones naturales, ya que le dará una calidez preciosa a cada rincón.