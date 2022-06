9 Puntos estratégicos de tu casa que llaman la atención de los ladrones

¿Te has puesto a pensar que existen factores que pueden hacer de tu casa el blanco de un asalto o robo? Si no es así, presta atención a los siguientes datos que te daremos, los cuales te darán luces sobre en qué debes tener mayor cuidado.

Como adelanto te contamos que no todo se trata de las rejas, ya que existen pequeños detalles que le pueden la tarea más fácil a un delincuente que intenta entrar a tu hogar y probablemente no los has notado. A continuación, descubre si tu casa tiene puntos débiles que son fáciles de vulnerar.