Pareja de abuelitos construyó la casa de sus sueños.. ¡Les quedó preciosa!

Las vistas se cansan, así que ¡Piensa en la buena iluminación! No sólo en aspectos técnicos, como en un diseño moderno o más tradicional, si no también en dónde colocar una buena lámpara, si no también en aberturas lo suficientemente como para dejar entrar el sol, no sólo para calefaccionar naturalmente nuestra casa, si no también por temas de ventilación y así poder ver muy bien los interiores de nuestra casa.