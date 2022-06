ALERTA: Elimina el moho negro tóxico de tu casa.. ¡Para siempre!

¿Te has dado cuenta si en tu casa hay moho? Es probable que sí, pero no sabemos si es que conoces de su gravedad. Aunque no es sencillo verlo en casa, puede aparecer en espacios bien húmedos con una temperatura ambiente elevada, como el baño o en la zona de lavado.

Es dañino porque libera microtoxinas que pueden perjudicar tu cuerpo a través de diferentes reacciones. Si bien existen varios problemas asociados, los más comunes son las reacciones alérgicas, los problemas respiratorios, irritación e inflamación de la piel, nauseas, cansancio y debilitamiento del sistema inmunológico.