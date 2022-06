10 Ideas para que aproveches tu dormitorio al máximo

Una de las formas más fáciles y económicas de hacer lucir el espacio más amplio es el espejo. Este accesorio no sólo rebota la luz en el interior de la pieza, sino que además al reflejar para de ésta da la sensación de mayor amplitud del lugar. Eso sí, si eres un poco excéptico, te cuento que el Feng Shui sugiere que el espejo no se instale en frente de uno, así no absorbe la energía de quienes usan la pieza.