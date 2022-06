¿Cómo mantener siempre lindas las plantas de interior?

Como decíamos más arriba, ciertas plantas requieren ciertos cuidados, y hay algunas para las que un paño no será suficiente, como ciertos cactus y plantas de hojas crespas. Para estos casos se recomienda darles baños de agua, bajo la ducha, o darles agua pulverizada, con cuidado de no mojar la tierra. Idealmente hay que evitar mojar las flores, si es que la planta tiene, para que no se marchiten. Después del baño, las plantas se secan con un paño, siempre en sombra, y nunca en el sol.

Plantas como el cáctus se pueden limpiar con la ayuda de pinceles, e incluso cepillos de dientes.

