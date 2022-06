12 Detallitos que puedes hacer en el patio ¡Para que se vea de película!

El pasto falso es un aliado no sólo para los que tienen departamentos, si no también para los que quieren ahorrar en mantención o simplemente quieren una superficie mucho más limpia. Es cómoda, resiste el agua y además, si se gasta ¡Podemos cambiarlo! Puede ser la base perfecta de nuestra zona jardín! Y verás como un suelo aburrido de cerámicos o cemento ¡Se transforma en algo lleno de color y listo para disfrutar!



No te puedes perder estos otros detalles en estos 10 excelentes ideas para arreglar tu jardín por pocas lucas