¿Cómo renovar un depa y no perder la cabeza en el intento?

Seguramente llevas un rato pensando: ¿Renuevo o no? ¿Necesito cambiar mi casa realmente? ¿Pero gastaré mucho y no sabré si vale la pena no? Pero para eso siempre hay una respuesta, si estás pensando en ello ¡Arriésgate!

Porque la vida está en constante cambio, y seguramente te aburriste de tu diseño, así que sin duda le hace falta un cambio. Algo de color tal vez o mover los muebles un poco.

Aquí te mostraremos todos los puntos base para un cambio exitoso, y en donde el riesgo siempre te dará unos resultados súper lindos.