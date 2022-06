Cómo postular al subisidio DS1 ¡Para familias de clase media!

Tener el ahorro necesario y la capacidad de pago de los montos que no cubre el subsidio, no son los únicos puntos a los que debes prestar atención. Existen algunos consejos que no siempre te dicen y que son igualmente importantes.

Recuerda que debes abrir una libreta o cuenta de ahorro para la vivienda.

Si te gustan las casas rústica, no te puedes perder este libro de ideas: 8 Increíbles casas rústicas ¡Para dejar la ciudad AHORA!