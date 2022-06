Los 6 secretos para que tu chalet de campo ¡Se vea alucinante!

Un aspecto muy técnico y que probablemente has visto en diversos en ejemplos, pero no te has dado cuenta de su detalle, son las galerías en la arquitectura chilena y latinoamericana. Son estos pasillos techados, generalmente producto de la extensión del techo, bordeado por el muro de la casa por un lado, y con pilares por el otro. Es algo súper sencillo de hacer pero que nos trae muchos beneficio en el diseño de nuestra casa.

En este diseño la galería tiene una importancia única, permite tener un refugio del exterior y una libertad del interior, es un precioso espacio intermedio perfecto para aislar un poco el sol, tener un rincón protegido de la lluvia, y puede ser la estructura base de una futura ampliación.