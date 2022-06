¿Empezando desde cero? Ten en cuenta estos importantes detalles desde el comienzo

No busquemos en exceso puntos en qué ahorrar al momento de hacer nuestra casa. La aislación es un elemento que no se puede obviar en el proceso, y saltárselo implica no solo que sabemos a la perfección el clima al que exponemos la vivienda, sino también la certeza de que la casa va a aguantarlo todo. Generalmente erramos en nuestro juicio, o el clima se comienza a comportar de forma extraña, por lo que es siempre aconsejable considerar este aspecto desde el comienzo de la construcción.