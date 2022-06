7 Errores típicos de cualquier novato al hacer un asado

Otra falta, esta vez de la ventilación suficiente para garantizar que nuestros espacios sociales no se van a saturar con humo en exceso y olores no deseados que se impregnan a la ropa y que puedan entrar fácilmente al interior de la casa. Para las parrillas que se cierran, recordemos que no podemos mantener cerrada la parrilla a cal y canto, o no se formará esa costra exterior que permite que los jugos de la carne se conserven dentro.