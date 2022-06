15 Piscinas para patios pequeños ideales para el verano

Cuando se trata de buscar elementos para revestir el piso y las paredes alrededor de la piscina, la madera se convierte en uno de los más bellos y preferidos. No sólo por su belleza, que no está en discusión, sino que también porque es versátil, resistente y fácil de hallar. Es decir, es de esas opciones que arreglan cualquier espacio, y el patio no puede quedar atrás.