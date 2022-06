10 Quinchos fabulosos que además te ayudan a ampliar el patio

¿Por qué no? Por supuesto que puede funcionar, muchas casas tienen sus cocinas en el exterior, o un complemento a ella, que permita salir y entrar y cambiar de ambiente tanto como se te ocurra. Lo importante siempre es tener todo bien sellado, trabajar con muebles de cocina muy bien diseñados para que no tengas que limpiar tantas veces o agregarle alguna persiana para cubrir el lugar. ¡Tu patio se verá fabuloso!



