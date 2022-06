6 casas muy rústicas para disfrutar de la naturaleza

Si hay algo que nos llama poderosamente la atención de esta casa, es que sus espacios interiores son completamente de madera. Acá no se mezclaron elementos, sino que se optó por la uniformidad. Se ve muy bien, pero no olvidemos que su elección no es sólo estética, ya que la madera tiene varias ventajas.

Además, esta casa cuenta con amplios espacios, los que están conectados, de forma de aprovechar cada metro disponible.

