10 tendencias en mobiliario y decoración ¡Que la romperán este 2018!

¡Ya estamos a fin de año! Y en medio de la preparación de las fiestas probablemente esa renovación que tanto ansiabas quedará en pendiente hasta principio de año. Y aunque tengas ideas de cómo se verá tu casa el próximo año, siempre es bueno mirar las tendencias y buscar un estilo que se acomode a lo que es tendencia en los diseñadores.

Porque no se trata de simplemente cambiar el color del muro, renovar los muebles, transformar lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo, se trata de estilo de darle un aire fresco a tu estilo de vida, y así no sólo empezar de cero este año, si no completamente renovado y feliz de tu nuevo estilo de vida. A tomar notas que estas ideas ¡Están súper buenas!