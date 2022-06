¡12 colores en tendencia para la decoración del 2018!

Cuando se trata de renovar tu casa no hay nada que cambie significativamente el aire de tu casa como el color ¡Un toque de pintura es el cambio drástico que necesitabas! No sólo porque obtienes una vibra renovada si no que además te da la oportunidad de relucir tus muebles y adornos de una manera distinta.

Verás cómo cambiando el color base de tu casa, tus se verán más radiantes y sin duda ¡No pararás de agregar nuevas cosas o renovar las que ya tienes! Por eso hoy te armamos este libro de ideas con las full tendencia en colores y decoración para este año que se nos viene.