6 maneras de tener tu propio quincho en un patio pequeño.

Y claro que un quincho no es nada si no tienes un lugar perfecto para cocinar en exterior. Esto puede ser una parrilla, un horno de barro, o como es en este caso, una chimenea de acero que sirve para los dos. Lo bueno del diseño de este mobiliario es que es súper fácil de instalar, no necesitas de mucho espacio y además ¡Puede ser el complemento ideal para tus grupo de maceteros! Ideal si tienes una terraza en un departamento o incluso en tu techo.