6 Ideas para instalar un cobertizo en tu pequeño patio

Cuando llegar el calor los deseos por pasar más tiempo al aire libre se multiplican y con esto la necesidad de embellecer el patio. Es momento de analizar qué tan limpia y ordenada está la terraza, lo bien que sería tener un quincho o si es momento o no de tener un cobertizo. ¿Tienes un patio chico? No te preocupes, eso no es impedimento para contar con un espacio techado.

Todo espacio, sin importar sus metros, pueden tener una zona para liberarse del calor. Si tienes un jardín reducido y sueñas con poder tener un techo con todas las comodidades, este libro de ideas es para ti.

Te mostraremos varias ideas para que te atrevas a probar.