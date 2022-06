10 Cosas que debes hacer en casa antes de que acabe el año

Siguiendo en la misma línea, tenemos que decirte que no bastará sólo con ventilar, porque también es necesario realizar una limpieza profunda en toda la casa para recibir el año de manera renovada y por qué no decir, purificada. Para ello será fundamental limpiar aquellas zonas que has dejado en el olvido, como estanterías, bodegas, repisas, entretecho, etc.